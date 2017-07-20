Видеоблогер kamikadzedead обвинил российский офис YouTube в цензуре

Видеоблогер Дмитрий Иванов (kamikadzedead) обратился к основателям YouTube с жалобой на российское отделение видеохостинга. Иванов утверждает, что российский YouTube, ссылаясь на правила о недопустимости проявления ненависти, "намеренно уничтожает" каналы, которые критикуют Кремль. При этом прокремлевские ролики, нарушающие правила видеохостинга, российский YouTube не блокирует. В качестве примера он приводит видео, в котором оппозиционный политик Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером, а также опубликованные на YouTube выпуски телепрограмм государственных каналов, в которых, по мнению kamikadzedead, "проявляется ненависть" в адрес стран Запада и российской оппозиции.

Кроме этого, Иванов пожаловался на бездействие отделения YouTube в России в борьбе с так называемыми "кремлеботами". По его словам, несмотря на то, что сервис, согласно собственным правилам, обязан удалять ролики с "накрученными" просмотрами, в случае с прокремлевскими видео этого не происходит. Иванов считает, что сотрудники отделения YouTube в России сотрудничают с Кремлем, поскольку, по мнению блогера, российский сегмент видеохостинга "стал российским ТВ с такой же цензурой".

Kamikadzedead публикует ролики на общественно-политические темы. На канал подписаны более миллиона человек.