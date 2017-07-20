30 месяцев за "фрагмент кирпича"

Тверской суд Москвы 20 июля приговорил к 2,5 годам колонии активиста Станислава Зимовца. Суд признал его виновным в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии во время антикоррупционной акции "Он вам не Димон" 26 марта в Москве. Зимовец вину не признал, защита намерена обжаловать решение суда. Приговор Станиславу Зимовцу стал третьим в рамках уголовного дела о событиях 26 марта. В мае актер Юрий Кулий и столяр Александр Шпаков, признавшие вину, получили 8 месяцев и 1,5 года лишения свободы, соответственно.

"Ничего не бойтесь, я должен пройти через это, я вклад сделал в образование общества", – сказал 32-летний Станислав Зимовец публике, собравшейся в Тверском суде за минуты до оглашения резолютивной части приговора. Решение судьи Елены Ермаковой Зимовец слушал молча, периодически мотая головой и хмыкая в ответ на те или иные выводы суда.

Судья признала Зимовца виновным в том, что 26 марта во время антикоррупционной акции на Пушкинской площади он бросил "фрагмент кирпича" в сторону сотрудников Росгвардии и попал одному из них – заместителю командира 2-го батальона ОМОН ГУ ФСВНГ подполковнику Владимиру Котеневу в "нижнюю часть спины". "От указанных действий потерпевший Котенев испытал физическую боль", – сказала судья. К показаниям Зимовца и доводам защиты о том, что у обвиняемого не было прямого умысла, судья отнеслась критически, не нашла оснований им доверять и назначила Станиславу Зимовцу 2,5 года колонии общего режима. Прокуратура просила для него 3 года лишения свободы.

32-летний Станислав Зимовец, уроженец Волгоградской области и ветеран боевых действий в Чечне, был задержан в ночь на 1 апреля 2017 года. В самом начале следствия он, как и другие фигуранты "дела 26 марта", дал признательные показания и согласился на особый порядок ведения дела, однако уже в суде отказался от него, настаивал на собственной невиновности и говорил о том, что на видеозаписях не видно, что он в кого-то попал кирпичом. По словам Зимовца, он оказался на Пушкинской площади случайно и сначала принял протестную акцию за массовые гуляния. Зимовец не отрицает, что бросил кирпич в сторону полиции, однако утверждает, что целился в пустое место: "Полицейские совершали преступления: хватали, били, а люди просто гуляли. Но даже если бы был митинг, они не имели права так себя вести. Я не выдержал и кинул кирпич, но целился не в человека, а в пустое место, чтобы командир обратил внимание: если дальше так пойдет, то мы можем и ответить. К сожалению, кирпич попал полицейскому по ягодицам", – рассказывал Станислав Зимовец сотрудникам общественно-наблюдательной комиссии, которые в мае посетили его в следственном изоляторе.

Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моего ребенка за то, что он против коррупции

Во время прений сторон он также заявил, что не раскаивается: "Я считаю, что Россия – это наследие, которые мы оставим своим детям, и только от нас зависит их будущее. Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моего ребенка за то, что он против коррупции", – сказал Зимовец.

Защита активиста намерена обжаловать решение Тверского суда. Его адвокат Светлана Сидоркина связала такой срок наказания для своего подзащитного с тем, что он отказался от особого порядка рассмотрения дела:

– Срок, который ему назначили, 2 года и 6 месяцев, как раз является отражением того, что он отказался от рассмотрения дела в особом порядке. Все остальные, я имею в виду Кулия и Шпакова, получили срок наказания меньше, поскольку он был определен, именно исходя из того, что дело рассматривалось в особом порядке. Когда он сначала согласился на особый порядок, ему не разъяснили надлежащим образом, что это означает – рассмотрение дела в особом порядке. Он полагал, что если ему дадут рассмотреть дело в особом порядке, он так же, как в настоящем судебном заседании, сможет давать пояснения по обстоятельствам дела, высказывать свою точку зрения. Ему сказали, что так будет лучше, но то, что он не сможет его обжаловать в рамках рассмотрения дела, как это делается в общем порядке, ему не сказали.

Он не жалеет о том, что произошло, и в своем понимании считает себя патриотом своей родины и интересов страны

​– Он не признавал свою вину. Он отрицает, что он вообще что-то кидал или что он попал?

– Он не отрицает того, что он бросал кирпич, но он отрицает факт того, что он имел намерение бросить кирпич конкретно в сотрудников полиции. Он не уверен в том, что кирпич, брошенный им, попал в полицейского. Он говорит о том, что он не жалеет о том, что произошло, и в своем понимании считает себя патриотом своей родины и интересов страны, и народа в целом, как он сам это трактует. Мы с ним обсуждали момент срока, и я все-таки рассчитывала, что срок наказания будет меньше, не 2 года 6 месяцев. Сам Станислав был готов к тому, что он может получить срок значительно больше, чем получили ребята, у которых дело рассматривалось в особом порядке.

– Его активная позиция, выступления в суде как-то сказались?

– Это уже зависит от личного, так скажем, восприятия судом этой ситуации. У нас суд принимает решение по внутреннему убеждению, и здесь я не могу сказать, насколько оказалось внутреннее убеждение судьи значимым для определения срока наказания. Но я не думаю, что ей нравилось поведение Стаса Зимовца в судебном заседании, – заключила Светлана Сидоркина.

У нас суд принимает решение по внутреннему убеждению

По делу о событиях 26 марта в Москве уже осуждены два человека – актер Юлий Кулий и столяр Александр Шпаков. Оба признали вину в том, что применили насилие по отношению к сотруднику полиции, и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулий получил 8 месяцев колонии-поселения, Шпаков – 1,5 года общего режима. Сейчас в следственных изоляторах находятся еще несколько человек, которых обвиняют в применении насилия по отношению к полиции.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции, поводом для которых стало опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование "Он вам не Димон" о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. Более полутора тысяч человек были задержаны.