Otkrytaya Rossia обжаловала внесение в список "нежелательных организаций"

Британская "Открытая Россия" обратилась в Тверской суд Москвы в связи с внесением организации в список "нежелательных". Как сообщает телеканал "Дождь", иск подан к Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции. В нем утверждается, что зарегистрированная в Великобритании Otkrytaya Rossia никогда не занималась проектами, которые могут представлять угрозу основам конституционного строя России.

Организация Otkrytaya Rossia была внесена в список "нежелательных" в апреле 2017 года. В Генпрокуратуре заявили, что деятельность организации якобы направлена на "дестабилизацию внутриполитической ситуации" в стране. На деятельность российского общественного движения "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским, решение ведомства не повлияло.