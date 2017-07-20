Британия и ЕС не нашли компромисс в первом раунде переговоров по Брекзиту

Первый раунд переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза не принёс прогресса. Стороны не смогли достигнуть компромисса в вопросах прав граждан ЕС после Брекзита, а также будет ли Лондон платить компенсацию за то, что покидает единую Европу. Такое заявление сделал на пресс-конференции по итогам переговоров глава делегации ЕС Мишель Барнье.

Очередной раунд переговоров намечен на конец августа. На нём, как ожидается, уделят особое внимание правам граждан Британии и ЕС после Брекзита, граница между Северной Ирландией и республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз, а также финансовые претензии Брюсселя к Лондону. Британия настаивает на обсуждении договора о свободной торговле с ЕС, но в Брюсселе не намерены обсуждать торговое сотудничество до тех пор, пока не получат ясных ответов на первые три вопроса.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Брюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается шесть месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах.