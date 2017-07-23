Молодежный протест: почему Навальный?

Какие идеи объединяют молодых людей, что заставляет их выходить на улицу и чего они ждут от власти
Какие идеи объединяют молодых людей, что заставляет их выходить на улицу и чего они ждут от власти рассказывают студент, активист движения "Весна" Арман Туганбаев, старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова, сопредседатель Российского студенческого союза Василий Михайлов и социолог Левада-Центра Денис Волков.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье 23 июля в пять часов вечера.
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