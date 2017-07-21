В Мурманске после жалобы Путину жителям дали горячую воду на 20 минут

В Мурманске жители дома, которые попросили президента Владимира Путина помочь решить проблему с подачей горячей воды, получили ее на 20 минут. За это время власти города успели заявить, что проблема решена. Об этом сообщает агентство FlashNord.

На этой неделе жители дома №6 на Кольском проспекте в Мурманске вывесили из окна плакат "Путин помоги! Уже год нет горячей воды!". Через некоторое время власти и полиция потребовали снять плакат. Прокуратура начала проверку по факту неоказания коммунальных услуг.

По словам одного из жильцов дома, они продолжают надеяться, "что Путин все-таки им поможет". Горячую воду в дом перестали подавать в октябре после того, как была самовольно демонтирована труба, ведущая от бойлера в соседнем доме.