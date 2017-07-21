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В Иркутске полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Навального

Обыск в одном из штабов Навального

В Иркутске сотрудники полиции пришли с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор штаба Сергей Беспалов.

По его словам, полицейские изъяли все материалы в поддержку Навального, которые накануне раздавали на пикете волонтеры. Жалоба о том, что они якобы распространяли агитацию, поступила от мэрии Иркутска, — сказал Беспалов.

В пресс-службе главного управления МВД по Иркутской области обыск комментировать не стали.

С начала июля полиция проводит обыски и изымает агитационные материалы в штабах Навального во многих городах России, в том числе в Москве.

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