В Иркутске полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Навального

В Иркутске сотрудники полиции пришли с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор штаба Сергей Беспалов.
По его словам, полицейские изъяли все материалы в поддержку Навального, которые накануне раздавали на пикете волонтеры. Жалоба о том, что они якобы распространяли агитацию, поступила от мэрии Иркутска, — сказал Беспалов.
В пресс-службе главного управления МВД по Иркутской области обыск комментировать не стали.
С начала июля полиция проводит обыски и изымает агитационные материалы в штабах Навального во многих городах России, в том числе в Москве.
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