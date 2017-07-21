Москалькова обратится в ООН с просьбой помиловать лётчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена обратиться в ООН с просьбой помиловать приговорённого к 20 годам тюрьмы в США российского летчика Константина Ярошенко.

В мае Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. Позднее с этой просьбой к главе Белого дома обратился и сам лётчик.

Ярошенко обвиняют в попытке контрабанды наркотиков. В 2010 году американские спецслужбы арестовали его в Либерии. По версии следствия, через эту страну он собирался доставить из Венесуэлы в США четыре тонны кокаина.

Россия настаивает, что вина Ярошенко не была доказана. Москва неоднократно требовала экстрадиции летчика на родину. В апреле прошлого года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. В сентябре того же года он подписал согласие на экстрадицию из США в Россию.

