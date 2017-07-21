Жанна Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца

Дочь оппозиционера Бориса Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве. Адвокаты Жанны Немцовой считают, что преступление нужно было квалифицировать как посягательство на жизнь государственного деятеля, а не по статье "убийство". Свою позицию защита Немцовой объясняет тем, что Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

Борис Немцов застрелили 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. По обвинению убийстве преступления осуждены выходцы из Чечни Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск. Никто из обвиняемых в суде не признал своей вины. Защита Заура Дадаева уже подала апелляционную жалобу на приговор.

Адвокаты семьи Немцова считают убийство оппозиционера "нераскрытым" из-за того, что заказчики до сих пор находятся на свободе. Родные и соратники убитого оппозиционера настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева. Никто из них в ходе следствия допрошен не был.