Reuters: Весельницкая представляла юридические интересы ФСБ РФ

Клиентом российского юриста Натальи Весельницкой в свое время была Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на документы российского суда, в 2005–2013 годах Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ в правовом споре по поводу собственности на элитную недвижимость на северо-западе Москвы.

Reuters неизвестно, когда точно и кем было возбуждено дело о московской собственности, но известно, что в нем замешано Росимущество. На просьбу агентства прокомментировать эту историю ведомство пока не ответило.

Reuters предполагает, что в связи с новой информацией у некоторых американских политиков могут возникнуть вопросы, так как Весельницкая встретилась с Дональдом Трампом – младшим в июне 2016 года – во время предвыборной кампании в США. Глава юридического комитета американского Сената Чарльз Грассли уже задался вопросом о том, как Весельницкую вообще впустили в США.

На вопросы, направленные Reuters, российский юрист пока не ответила, а ФСБ от комментариев отказалась.

Агентство не смогло выяснить, выполняла ли Весельницкая еще какую-то работу для ФСБ.