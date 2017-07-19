Весельницкая заявила о готовности дать показания в Сенате США

Юрист Наталья Весельницкая готова дать показания в Сенате США по поводу встречи с Дональдом Трампом-младшим. В интервью российскому телеканалу RT адвокат заявила, что может приехать в США, если ей будет обеспечена безопасность. А сообщения о своих связях с Кремлем назвала "массовой истерией".

В июне прошлого года Весельницкая встретилась с сыном Дональда Трампа. Ему сообщили, что юрист располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Трамп-младший заявил, что встреча не оказалась полезной. Президент США отметил, что не видит в действиях сына ничего предосудительного.

Помимо Весельницкой во встрече участвовали еще несколько россиян и помощников Трампа. Накануне стало известно, что при разговоре присутствовал сотрудник российской компании, которая помогала провести конкурс Трампа "Мисс Вселенная" в Москве. Встречей уже заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного сговора штаба Трампа с Кремлем.

По данным агентства Associated Press, Весельницкая попала в поле зрения американских спецслужб еще четыре года назад. Юрист представляла интересы компании, которую в США обвинили в отмывании денег на основании "Акта Магнитского". По информации журналистов, Весельницкую в ходе расследования допрашивал федеральный прокурор.