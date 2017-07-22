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Дороги к свободе

Крым и право. Эфир в 16:05

Жительница разговаривает с военнослужащим в селе Перевальное недалеко от Симферополя

Председатель организации «Сила права» Андрей Сенченко о защите прав граждан, пострадавших от аннексии Крыма

Как защитить права граждан, которые пострадали от аннексии Крыма? Виталий Портников беседует с председателем организации «Сила права», бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым Андреем Сенченко. Эфир в 16:05.

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