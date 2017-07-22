Крым и право. Эфир в 16:05

Председатель организации «Сила права» Андрей Сенченко о защите прав граждан, пострадавших от аннексии Крыма
Как защитить права граждан, которые пострадали от аннексии Крыма? Виталий Портников беседует с председателем организации «Сила права», бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым Андреем Сенченко. Эфир в 16:05.
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