Поткина (Белова) поместили в ШИЗО колонии в Нижегородской области

Националиста Александра Поткина (в прошлом Белов) поместили в штрафной изолятор в колонии, где он отбывает наказание по обвинению в экстремизме и легализации незаконно полученных средств.

Как сообщил в фейсбуке его брат Владимир Басманов, Поткина поместили в ШИЗО, чтобы лишить права на условно-досрочное освобождение. По словам Басманова, такой вывод он сделал из неформальных разговоров сотрудников ИК-4 в Тоншаевском районе Нижегородской области.

Вынесенный в марте 2016 года приговор Поткину в апреле 2017- го был смягчён - с семи с половиной до трёх с половиной лет заключения.

По данным следствия, в 2012-2014 годах он незаконно вывел из казахстанского БТА-банка почти 5 миллиардов рублей. Кроме того, бывшего лидера запрещённого в 2015 году движения "Русские", обвинили в разжигании межнациональной ненависти и призывах к экстремистской деятельности, в том числе в попытке свергнуть президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. До

Он свою вину категорически отрицает.

В декабре 2016 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить националистам Александру Поткину и Даниилу Константинову компенсации за незаконное содержание под стражей.

