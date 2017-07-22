В Москве задержан лидер городского отделения комитета "Нация и свобода"

В Москве в субботу был задержан руководитель городского отделения националистического комитета "Нация и свобода" Владимир Бурмистров.
Как сам он сообщил порталу "ОВД-Инфо", на улице к нему подошли трое сотрудников правоохранительных органов в штатском и потребовали проследовать с ними. О причинах задержания ему не сообщили.
8 июля Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать в YouTube видеоканал комитета "Нация и свобода", который обвинили в призывах к массовым беспорядкам и экстремизму.
Комитет был создан националистами, которые поддержали антивоенный "Марш мира" в Москве 21 сентября 2014 года. Его участники выступили против вмешательства России в конфликт на востоке Украины
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