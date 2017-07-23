Валенса присоединился к протестам против судебной реформы

Лех Валенса, бывший президент Польши и в прошлом лидер антикоммунистической оппозиции, присоединился к протестам против планов правящей партии поставить судебную систему под политический контроль.

73-летний Валенса выступил на митинге в Гданьске 22 июля и заявил толпе, что следует использовать "все средства" для защиты демократии.

"Нашему поколению удалось вернуть Польшу назад и обеспечить разделение властей", - сказал он, имея в виду переход Польши к демократии в 1980-х годах. По словам Валенсы, "нельзя позволить кому-либо уничтожить это".

Протесты в городах по всей стране усилились 22 июля после того, как Сенат Польши отверг требования Европейского союза и утвердил законодательство, дающее политическим лидерам существенный контроль над судебной системой. Законодательство предусматривает увольнение нынешних судей Верховного суда, за исключением утвержденных президентом, и дает полномочия президенту регулировать деятельность судов.

Лидеры ЕС критиковали законопроект, который по их мнению, приведет к снижению независимости судов и поставит под угрозу верховенство закона в Польше.

Законопроект, разработанный правящей партией "Право и справедливость", утвержден парламентом и ожидает подписи президента Анджея Дуды, который должен сделать это в течение 21 дня для того, чтобы законопроект стал законом. До сих пор Дуда придерживался линии правящей партии. 22 июля пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапински сказал, что Дуда видит некоторые недостатки в законодательстве, но он не сказал, будет ли президент отклонять законопроект или добиваться мнения Конституционного трибунала.

Тысячи протестующих собрались в Варшаве, Кракове и других городах, чтобы призвать Дуду отказаться от законодательства. Многие из протестующих пришли к Верховному суду, где люди держали свечи и пели песню Джона Леннона "Представьте себе".

Председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский утверждает, что судебная система в Польше по-прежнему функционирует так же, как и в коммунистическую эпоху, и что с тех пор осталось много судей. Коммунистическое правление в Польше закончилось в 1989 году.