Поклонская vs. Матильда

"Я Пастернака не читал, но осуждаю!" – похоже, становится новым девизом российского общества. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская передала куда следует 100 тысяч обращений граждан, которые, несмотря на то что фильм "Матильда" еще не вышел на экран, уже осудили его. Поклонская, дипломированный юрист и опытный прокурорский работник, выдвинула аргумент беспрецедентной силы: в действиях создателей фильма она усмотрела признаки преступления против Николая II в виде нарушения неприкосновенности частной жизни, выразившейся в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Создатели фильма якобы нарушили тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ) и осуществили незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица (ст. 130 УК РФ).

Всерьез воспринимать подобное обвинение непросто, но я попытаюсь это сделать. Дело в том, что пострадавшее лицо не заявило о нарушении своих прав. В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №45 представителем (пострадавшей стороны) может быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия от заявителя. Это, согласно ст. 185 Гражданского кодекса РФ, – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицам. До тех пор пока Поклонская не соизволит предоставить доверенность от Николая II, уголовное дело не может быть возбуждено, в том числе по статье о клевете (128 УК РФ).

Какие конкретно обстоятельства дела указала Поклонская в обосновании своего заявления? Кто конкретно, куда проник (где жилище Николая II), когда это было, как нарушили тайну переписки? А если данных нет, если мы говорим о предположении, то зачем делать это в утверждающей форме?

Символ веры – право самой религии, но он не может распространяться на государственную или частную деятельность какого-либо лица

Николай II канонизирован, но предметом исследования авторов фильма стало его бытие в качестве человека и государственного деятеля, а не святого. Религиозные символы и деяния, насколько можно судить, авторами фильма не ставятся под сомнение. Основная претензия Поклонской такова: главную роль православного святого, государя Николая II играет немецкий актер, ранее участвовавший в съемках порнофильмов. И что дальше? Библия не потворствует расовой дискриминации. Бывают промежутки времени, когда отдельные религиозные деятели осуждают актерство как деятельность, осуществляя которую, человек теряет свое подлинное лицо. Но это дело мнения, а не закона. Сам Николай II не делал осуждающих заявлений по поводу актерской профессии. Осуществление законной трудовой деятельности – в рамках права на жизнь и права свободно распоряжаться своими способностями к труду – не может быть основанием для оскорбления. А значит, неприменима и 148-я ст. УК РФ, под которую подпадают "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Более того, целью фильма, как признает сама Поклонская, является нечто другое: "За что они борются? За правду? Нет. Они борются за этот фильм. А этот фильм для них – получение определенных вознаграждений. То есть мотив совершенно другой".

Поэтому я не вижу законных оснований запрещать фильм "Матильда" и тем более начинать уголовное преследование его создателей. Более того, попытка всерьез обсуждать эту проблему приведет к логическому продолжению – в виде возможности осуждения любых книг, кинолент и исторических свидетельств, в которых хоть каким-то нелицеприятным образом будет представлено лицо, впоследствии получившее статус святого. При таком подходе, если вдруг завтра какая-нибудь безумная секта канонизирует Гитлера, нам придется все фильмы про него запретить. Символ веры – право самой религии, но он не может распространяться на государственную или частную деятельность какого-либо лица. Иначе получается, что внутренние нормативные акты некоммерческой организации начинают регулировать уголовное и административное право.

Анатолий Канюков – петербургский политик, социал-демократ, лидер движения "Справедливый Петербург"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода