Виктор Агеев считает, что Евгения Ерофеева убили в России

Задержанный на Украине российский военный Виктор Агеев заявил, что вернувшийся в Россию после заключения на Украине военнослужащий ГРУ Евгений Ерофеев был вскоре убит.

В интервью "Новой газете", опубликованном 23 июля, Агеев сказал, что Ерофеев наговорил много лишнего, и об этом знают и в России, и на Украине. На вопрос, не считает ли он эту информацию просто пропагандой, запугиванием, Агеев ответил, что уже ни в чём не уверен и просто хочет, чтобы его "вытащили отсюда".

Интервью он дал, когда 22 июля корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин приехал к нему в СИЗО в Старобельске вместе с его матерью Светланой Агеевой.

Её сын был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня. Он подтвердил, что был отправлен в Донбасс вскоре после подписания весной 2016 года контракта о службе в российской армии, а как только он пересёк украинскую границу, то почти сразу подписал контракт с самопровозглашённой "Луганской народной республикой". В Минобороны России утверждают, что Агеев - не контрактник, а лишь прошёл срочную службу и был демобилизован в мае 2016 года.

На Украине Агеева обвиняют в терроризме.

Российские военные разведчики Евгений Ерофеев и Александр Александров были приговорены в апреле 2016-го украинским судом к 14 годам лишения свободы по обвинению в ведении агрессивной войны и терроризме. Затем их помиловали в рамках договорённости с Россией об обмене их на украинскую военнослужащую Надежду Савченко, осуждённую в России по обвинению в убийстве двух журналистов.