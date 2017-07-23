СБ ООН на закрытом заседании рассмотрит ситуацию в Иерусалиме

24 июля Совет Безопасности ООН - по запросу Египта, Франции и Швеции - проводит экстренное закрытое заседание по ситуации в Иерусалиме.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти не уберут металлодетекторы, установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Израиль начал также установку там камер видеонаблюдения.

Лига арабских государств предупредила, что Израиль "играет с огнём", ограничивая доступ на Храмовую гору.

Новые меры безопасности были приняты в ответ на убийство двух израильских полицейских 14 июля и вызвали новую волну насилия.

21 июля в столкновениях в Иерусалиме погибли 3 палестинца. В тот же день на Западном берегу Иордана палестинец убил трёх поселенцев.

Храмовая гора в Старом городе в Иерусалиме - святое место для мусульман и иудеев.

