СБ ООН на закрытом заседании рассмотрит ситуацию в Иерусалиме

24 июля Совет Безопасности ООН - по запросу Египта, Франции и Швеции - проводит экстренное закрытое заседание по ситуации в Иерусалиме.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти не уберут металлодетекторы, установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Израиль начал также установку там камер видеонаблюдения.
Лига арабских государств предупредила, что Израиль "играет с огнём", ограничивая доступ на Храмовую гору.
Новые меры безопасности были приняты в ответ на убийство двух израильских полицейских 14 июля и вызвали новую волну насилия.
21 июля в столкновениях в Иерусалиме погибли 3 палестинца. В тот же день на Западном берегу Иордана палестинец убил трёх поселенцев.
Храмовая гора в Старом городе в Иерусалиме - святое место для мусульман и иудеев.
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