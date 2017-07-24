СМИ: "друг Путина" Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, которого называют другом президента России Владимира Путина, стал долларовым миллиардером, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, 21 июля стоимость пакета акций Литвиненко в химическом холдинге "ФосАгро" составила более миллиарда долларов.

Авторы материала утверждают, что свои первые акции компании, лидирующей в производстве удобрений, Владимир Литвиненко получил "за поддержку дела ЮКОСа".

Ректор Санкт-Петербургского горного университета, где будущий президент России защищал кандидатскую диссертацию, дважды возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. В этом году он вошел число двухсот богатейших бизнесменов России по версии издания Forbes.