Осужденный за дезорганизацию работы исправительного учреждения активист Сергей Мохнаткин объявил голодовку в колонии. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Мохнаткин пожаловался на невыносимые условия содержания и отсутствие необходимого лечения. Он пытался добиться направления в больницу имени Гааза в Петербурге, однако получил отказ. Как сообщается, активист отбывает наказание в колонии номер четыре в городе Котлас Архангельской области, но из-за перелома позвоночника некоторое время находился в больнице областного управления ФСИН.

В декабре 2014 года Мохнаткин был осужден на четыре с половиной года колонии строго режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве. В марте 2016 года Мохнаткин был избит шестью сотрудниками ФСИНза отказ ехать в СИЗО без письменного распоряжения о переводе. По версии следствия, заключенный якобы ударил сотрудника колонии. Позже медики обнаружили у Мохнаткина переломы поясничных позвонков.

После этого инцидента в отношении активиста возбудили еще два дела: за оскорбление представителя власти и за дезорганизацию работы колонии. В марте 2017 года Мохнаткин был осужден на два года колонии строгого режима.

