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Роскомнадзор заблокировал сайт движения "Свободная Ингрия"

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт движения "Свободная Ингрия", которое выступает за создание автономной республики на территории Ленинградской области с "возможностью дальнейшего самоопределения".

Активисты движения, как сообщает корреспондент Радио Свобода, занимаются историей, краеведением и изучением культуры коренных народов Ленинградской области. На сайте "Свободной Ингрии" публиковались заметки и очерки о народных праздниках и концертах, которые проходят в регионе. По мнению журналистки Светланы Гаврилиной, которая сотрудничала с сайтом движения, для блокировки ресурса "не было причин".

В мае 2016 года был задержан активист "Свободной Ингрии" Артем Чеботарев. В отношении него возбудили дело за якобы "экстремистский" комментарий во "ВКонтакте", он находится под подпиской о невыезде.

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