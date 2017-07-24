Михалков и гениталии Нуреева

Никита Михалков считает неправильной отмену премьеры балета “Нуреев” в Большом театре – за два дня до намеченного срока. Об этом режиссер и глава Союза кинематографистов РФ заявил в большом интервью ТАСС. И много еще чего интересного заявил. Вот дайджест наиболее занятного из сказанного Михалковым.

О балете “Нуреев”: "Пора научиться не врать по-пустому. Говорить, что за два дня до выпуска спектакля плохо работает кордебалет, не очень правильно. Не верю, что, когда начиналась работа над спектаклем, не было понятно, что будет в результате. Что основной темой в биографии Нуреева будет терпкая и пикантная тема его гомосексуальных привязанностей и проблем. И вопрос заключается не в том, что нельзя об этой теме говорить. Вопрос заключается в том, где говорить. Никто никому не мешает и не запрещает распоряжаться своими гениталиями, как ему хочется. Это проблема каждого, он сам ее решает. Но это не повод для того, чтобы занавес Большого театра, открывшись, показал бы гениталии замечательного танцора Нуреева. Если у вас есть деньги — делайте что хотите и показывайте у себя. Но не занимая при этом академическую сцену Большого театра, которая имеет свою историю, свою традицию и свою жизнь".

О творцах и государстве: "Я совершенно согласен со своим братом: государство совершенно не обязано обслуживать, обеспечивать творческие фантазии. Не обязано. Оно может делать, а может и не делать. И совершенно правильно".

Для справки: на фильмы Никиты Михалкова „Утомлённые солнцем 2: Предстояние“ и „Цитадель“ было выделено в общей сложности 85 млн. долларов. В прокате они не окупились – принесли не более 9 млн. долларов.

​О ценностях: "Если просто послушать, что говорит патриарх, это абсолютно простые, ясные вещи, которые прекрасно вписываются в то, что мы называем "нравственные ориентиры огромного народа", который в течение многих веков рождал детей, рождал литературу, музыку, искусство, образовал свой так называемый Русский мир, который нужно уважать".



О Путине: "Лично я не вижу сегодня человека в нашей стране, за исключением Путина, который обладает гигантским опытом в этом, во-первых, и, во-вторых, последовательно отстаивает национальные интересы страны. Делает это умно, тонко, жестко и обуславливает это своей верой: то, что он делает, — на благо страны".

О новом фильме: "Фильм называется "Шоколадный револьвер". Мы пишем его с братьями Пресняковыми. Это история режиссера. Любая история режиссера включает в себя в какой-то степени тот опыт, который у тебя есть, который у тебя был. Я мог бы играть, но думаю над другими кандидатурами. Вот Хавьер Бардем, к примеру".



О проекте “Бесогон”: "Я мог не снять ни одной своей картины и делать только "Бесогон". И в регионах по местным каналам его показывают постоянно. А в Севастополе даже в кинотеатре крутят несколько сеансов".

Один из последних выпусков "Бесогона" носит название "Что бы сказал Альфред Нобель?". Вот один из вариантов ответа на этот вопрос:

Об Отечестве: "Я же служу Отечеству, а не конкретной власти или людям во власти".



И снова о Путине: "Мы однажды шли с Владимиром Владимировичем по дорожке в парке. Он говорит: "Ты можешь себе представить, вот все разведки мира сейчас знают, что мы с тобой идем по этой дорожке. Вот ты представляешь себе, что это за жизнь?" Это адская жизнь, никакой жизни".

О Союзе кинематографистов: "19 лет я председатель! Но я честно скажу, что, если бы меня отпустили, я бы ушел".



О русском мате: "Я считаю, что русский язык без этих parolacce (итал. "брань") сильно обеднен. Когда человек разговаривает через слово матом и он стал бытовым и заменяющим другие слова, без всякой эмоции, а просто как разговорная речь — это отвратительно. Это нельзя".

Интервью Никиты Михалкова не вызвало большого ажиотажа в соцсетях: сетевая общественность привыкла к тому, что режиссер уже не первый год часто, многословно и примерно в одном и том же "бесогонском" духе высказывается на самые разные темы. Но несколько комментаторов позволили себе устало-удивленные отклики.

Ксения Ларина:

Больше всего впечатлило, что в Севастополе "Бесогоны" идут в кинотеатрах.

То есть люди покупают билеты и идут в кино смотреть эти телемудянки!

Ну и про ночные прогулки с Путиным по дорожке – это прям цитата из "Мастера и Маргариты" с лунной дорогой.

Какой все-таки пошлый человек. Прям даже обидно.

Алекс Коробов:

Вот это он хорошо подметил, что иногда заранее понятно, что будет сделано в итоге. Поэтому я бы на его "Противостояние" ни копейки из бюджета не дал. Пасквиль.

Некоторые с Михалковым, впорчем, согласны, но весьма своеобразно.

Александр Мясников:

Тот редкий случай, когда я согласен с абсолютно безнравственной личностью – я имею в виду его избиение ногами в лицо связанного молодого человека, бросившего в него помидор – Никитой Михалковым. Здесь он, во-первых, правильно говорит; во-вторых, красиво. Копаться в говне выдающейся личности, будь то танцовщик Нуриев или политик Сталин, – грязное дело, не достойное российской культуры.

И – редкий случай – зарубежный отклик на это интервью, от чешского читателя, видимо, знающего русский язык и следящего за событиями в России:

“Михалков: показ балета “Нуреев” в Большом театре невозможен. Никита Михалков – чем дальше, тем больший [оценочное суждение, означающее человека, совсем не отличающегося умом]”.