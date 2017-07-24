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Российские легкоатлеты выступят в Лондоне под нейтральным флагом

China -- A starting block in front of the logo of the International Association of Athletics Federations (IAAF) prior to the 2015 IAAF World Championships at the National Stadium in Beijing, August 21, 2015

Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила участие команды из России в чемпионате мира, который пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне. 19 российских спортсменов выступят под нейтральным флагом. Более 100 заявок ассоциацией отклонены, передает Associated Press.

В июле прошлого года российских легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о масштабных нарушениях антидопингового регламента в российском спорте.

1 марта, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. В июле распоряжение, утверждающее комплекс мер для борьбы с употреблением допинга в российском спорте, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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