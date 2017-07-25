Шахтеры подали в суд на главу ВЦИОМ за оскорбление протестующих

Инициативная группа шахтеров из Ростовской области подала в суд жалобу на главу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова за оскорбительные высказывания в адрес участников акций протеста. К обращению горняков присоединился руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, сообщает РБК.

Поводом для жалобы послужило интервью телеканалу "Дождь", в котором директор ВЦИОМ прокомментировал высказывание прокремлевского телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего протестующих "двумя процентами дерьма". Федотов заявил в эфире, что эта цифра гораздо больше – порядка 15 процентов.

Авторы обращения подчеркивают, что слова главы ВЦИОМ "отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам, символизируют ее отказ от диалога". От "Дождя" они требуют опубликовать опровержение слов Валерия Федорова, если суд встанет на сторону заявителей. В самом ВЦИОМ жалобу комментировать не стали.

Шахтеры города Гуково в Ростовской области неоднократно жаловались на невыплаты зарплат компанией "Кингкоул". Они проводят акции протеста уже больше года. В начале июля местные власти отказались выплачивать рабочим компенсации.