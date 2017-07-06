Власти отказали в выплате компенсаций голодающим в Гуково шахтерам

Власти Ростовской области отказались выплачивать компенсации шахтерам компании "Кингкоул", которые накануне объявили бессрочную голодовку с требованием погасить многомилионные долги по зарплате. Об этом в ответе на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина заявил замглавы региона Сергей Бондарев (ответ имеется в распоряжении Радио Свобода).

Отказ Бондарев объяснил тем, что "правительство Ростовской области не является работодателем для работников "Кингкоул". По его словам, шахтерам выплатят компенсации только после того, как будет продано имущество компании. Заместитель губернатора добавил, что перед шахтерами при этом якобы уже погашена большая часть задолженности по зарплате – работникам, как утверждает Бондарев, выплатили более 280 миллионов рублей.

Шахтеры "Кингкоул" объявили голодовку после того, как власти Ростовской области заявили о стопроцентном погашении задолженности перед ними. Представитель протестующих Валерий Дьяконов заявил, что шахтерам должны ещё около 400 миллионов рублей, при этом украинские рабочие до сих пор не получили никаких средств.

Некоторые участники голодовки планируют поехать в Москву и созвать там пресс-конференцию, сообщил Дьяконов. В декабре шахтеры уже пытались добраться до столицы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, однако полицейские не выпустили их из Гуково.

Летом 2016 года, когда срок задолженности по зарплате у большинства шахтеров достиг более 12 месяцев, они стали проводить у здания администрации компании "Кингкоул" одиночные пикеты. В конце августа больше сотни горняков объявили голодовку. В апреле суд приговорил генерального директора предприятия Владимира Пожидаева к пяти годам лишения свободы