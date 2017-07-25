Талибы захватили контроль над третьим районом в Афганистане

Талибы захватили контроль над третьим районом в юго-восточном Афганистане. Захват талибами района Яни Хел в провинции Пактиа, вдоль границы с Пакистаном, произошел после тяжелых боев. Глава провинциального совета сообщил агентству dpa, что район пал утром 25 июля после перестрелки с правительственными войсками в районном центре.

Представитель начальника полиции провинции сказал, что силы безопасности все еще контролируют районный центр, но подвергаются нападениям.

Сообщается, что талибы сожгли офис губернатора, штаб полиции и поликлинику, а также что обе стороны понесли большие потери. Талибы утверждают, что захватили весь район.

23 июля талибы захватили контроль над районом Тайвар в центральной части Гора и Кохистана в северной провинции Фарьяб.