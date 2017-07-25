Суд отклонил иск сотрудников телеканала "Звезда" к Аркадию Бабченко

В Москве суд отклонил иск сотрудников телеканала "Звезда" к независимому журналисту Аркадию Бабченко. Об этом сообщило интернет-издание Republic.

Иск к Бабченко был подан в связи с публикацией журналиста о жертвах крушения самолёта Ту-154 Минобороны России над Чёрным морем. Бабченко отказался выражать соболезнования родным и близким погибших. Работников государственных российских телеканалов, в том числе сотрудников "Звезды", которые были на борту самолета, журналист назвал "сотрудниками агентств массовой пропаганды". По мнению Бабченко, жертвы авиакатастрофы "пели и плясали в поддержку" российских властей.

После этой публикации колумнист "Комсомольской правды" Анатолий Жильцов призвал возбудить уголовное дело в отношении Бабченко, депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил журналисту лишением гражданства, а шестеро сотрудников "Звезды" потребовали выплатить им по 500 тысяч рублей за "моральный ущерб". Сам Бабченко в феврале 2017 года покинул Россию.

Ту-154 Министерства обороны потерпел крушение 25 декабря 2016 года во время набора высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.