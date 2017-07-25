На координатора штаба Навального в Челябинске составлен протокол

На координатора предвыборного штаба Алексея Навального в Челябинске Алексея Табалова составили протокол об организации несанкционированного митинга. Об этом 25 июля в фейсбуке сообщил сам Табалов.

По словам активиста, 14 июля возле администрации города Челябинска полиция задержала трёх человек, растянувших плакат "Навальный - наш президент". Задержанные назвали Табалова организатором митинга. При этом сам активист утверждает, что "провокаторы" не имеют отношения к штабу Навального в Челябинске.

В апреле Табалов был арестован на 10 суток, признав его виновным в организации публичного мероприятия, мешающего передвижению людей и транспорта. Поводом для возбуждения дела в отношении оппозиционера стало его участие в антикоррупционной акции 26 марта. По версии полиции, Табалов "стоял на трибуне и выкрикивал антиправительственные лозунги", а также "постоянно улыбался и был доволен произведенными им агитационными действиями".

