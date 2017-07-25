В России прошли акции обманутых дольщиков

В десятках городов России прошли митинги и пикеты обманутых дольщиков. Акции, в частности, прошли в Москве, Московской области, Петербурге, Челябинске и Нижнем Новгороде. Участники протестов требовали от местных властей выполнения указов президента о защите прав обманутых дольщиков.

25 июля Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков. Фонд будет обеспечивать выплату компенсаций при банкротстве застройщиков.

Согласно официальной статистике, количество обманутых дольщиков на март 2017 года составляло около 40 тысяч человек в 67 регионах России. По словам координатора общественного движения "Союз дольщиков России" Игоря Ассанова, по всей стране насчитывается не менее 150 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

