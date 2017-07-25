Протестная доля

По всей России сегодня проходят акции протеста обманутых дольщиков. Митинги, пикеты и шествия запланированы в Москве, ряде городов Подмосковья, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Челябинске, Вологде и других населенных пунктах.

Количество обманутых дольщиков в 67 регионах России составляет 39 950 человек, проблемных жилых объектов - 714. Такие данные привел в марте 2017 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. На днях глава Минстроя в интервью «Известиям» назвал регионы, лидирующие по количеству обманутых дольщиков – это Самарская, Новосибирская, Ростовская, Московская области и Москва. «Это крупные субъекты с достаточно высокой ценой квадратного метра и земли», — отметил Михаил Мень.

Реальное число обманутых дольщиков может значительно превышать цифры официальной статистики. Так 21 июля депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что только в Подмосковье насчитывается не менее 90 проблемных объектов и 20 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Тогда как ранее правительство региона сообщало о 5 тысячах обманутых дольщиков в Московской области и 25 проблемных объектах.

По словам координатора общественного движения «Союз дольщиков России», сопредседателя инициативной группы ЖК «Спортивный квартал» Игоря Ассанова, по всей стране насчитывается не менее 150 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков:

– Статистика Министерства строительства вряд ли объективна, но не потому, что Михали Мень плохой и хочет что-то занизить. Они говорят о тех людях, которые внесены в реестр пострадавших участников долевого строительства. Чтобы попасть в этот реестр, нужно соотвествовать определенным критериям. И если ты подпал под эти критерии, то ты являешься официально пострадавшим. А если хоть один малейший критерий не соответствует установленным в приказе параметрам, тебя просто-напросто отфутболят. Очень часто были ситуации, когда люди по пять лет добивались права вступить в реестр пострадавших. Так что те 40 тысяч человек, о которых говорит Минстрой, это минимум, который государство зафиксировало. На самом деле, людей гораздо больше. Более-менее объективна статистика, которую приводит депутат от «Единой России» Александр Сидякин – это 132 тысячи человек. На мой субъективный взгляд, в реальности это 150-180 тысяч человек. Так или иначе, несколько десятков тысяч человек депутаты недосчитали. Кстати, они признают, что список пострадавших, которых они учли, не полный.

– На днях Михаил Мень назвал самые проблемные регионы по части обманутых дольщиков…

– В этом смысле ничего не изменилось с 2012 года. Я специально в свое время аналитическую справку готовил для съезда дольщиков, который проходил 25 апреля. Собственно говоря, те регионы, которые были названы в 2012 году проблемными, они и сохранились как проблемные. Более того, ряд регионов добавился к этому списку.И по количеству людей ничего не поменялось: сотни тысяч людей как были пострадавшими, так и остались. Безусловно, какие-то объекты решают свои проблемы, но масса объектов добавилась.

– Насколько масштабна всероссийская акция обманутых дольщиков – сколько городов принимает в ней участие? И как она координировалась?

– Изначально вся информация шла через соцсеть "ВКонтакте", в частности, через группу "Новости долевого строительства".Идею всероссийской акции протеста выдвинул один из дольщиков МЖК "Марс" в Балашихе. Она покатилась снежным комом. Вы наверняка слышали о том, что сейчас органы власти начинают вести с дольщиками диалог. Были слушания 3-го июля, затем были слушания уже непосредственно по московским, подмосковным объектам. Пошли некие указания формализованные и неформализованные. И, соответственно, органы власти на местах сейчас не мытьем, так катаньем вынуждены их выполнять. Может быть, не везде, но организуют слушания с участием дольщиков в регионах, власти берут на себя некие обязательства. Но насколько эти обязательства будут выполнены? Большие сомнения на этот счет. В любом случае, можно сказать, что на эту акцию выходят люди, которые не были привлечены к участию в этих слушаниях, либо их там не услышали. Потому что на слушания в Мосгордуме приглашали дольщиков, которые взаимодействуют, например, с представителями "Единой России". Они не то, что более лояльны. Но власть с ними работает в некотором плане несколько более плотно. С дольщиками и с инициативным группами дольщиков, которые находятся в некоторой оппозиции, власть не идет на диалог. Собственно говоря, в этом проблема.

Очевидно, что как только протест уйдет с улицы, диалог закончится. Вот этого мы боимся. Именно поэтому мы и выходим на улицу, чтобы держать ситуацию в тонусе, а не для того, чтобы «раскачивать лодку». Ведь только уличный протест довел до того, что слушания состоялись по инициативе Вячеслава Володина. И, соответственно, чтобы депутаты о нас не забыли после августовских каникул, мы и выходим на уличный протест.

Всего в акции принимает участие не менее 19 регионов и порядка 23 городов. Просто один из регионов, Московская область, охватывает пять городов. Поэтому и получается 23 города. Некоторые из них проводят митинги. Им это разрешили в той или иной форме, они успели в срок подать необходимые заявки. Кто-то устраивает массовые пикеты. Те, кто подключился к акции позднее и не успел по срокам, проводят одиночные пикеты. В Томске, Омске, Ростове в других городах даже после слушаний, которые у них в этот же день проводятся в Законодательном собрании, пикетируют городские администрации и другие органы власти, - рассказал Игорь Ассанов.

Глава Минстроя Михаил Мень заявил в интервью «Известиям», что до 1 августа региональные власти должны представить механизмы решения проблем обманутых дольщиков с указанием сроков по каждому дому. Решением проблемы пытаются заниматься и на федеральном уровне. Так 21 июля Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности государственного компенсационного фонда для участников долевого строительства. С июля 2018 года застройщики должны будут перечислять в него обязательные взносы в размере 1,2% от стоимости возведения дома. Закон ужесточает финансовые требования к застройщикам. После голосования парламентарии смело заявили, что благодаря принятому документу понятие "обманутый дольщик" «должно уйти в историю". По мнению Игоря Ассанова, меры, принимаемые властями, недостаточны для решения проблем в области долевого строительства:

– Представьте ситуацию, когда какое-то большое количество застройщиков обанкротится. Возникнеткризисная ситуация, в которой этот компенсационный фонд не сможет покрыть все риски. Вот в чем проблема. Даже некоторые эксперты в строительной отрасли говорят, что этот фонд в кризисной ситуации покроет только 4% рисков. Так что это своего рода потемкинская деревня. Да, может быть, она сделала из лучших побуждений, но насколько эта мера, предпринятая государством, решит вопрос? У меня есть большое сомнение по этому поводу.

На самом деле, здесь нужна помощь со стороны новых застройщиков, которые придут, и им будут даны меры компенсационного характера - будь то земельные участки, либо непосредственный бюджетный беспроцентный кредит. С другой стороны, в 2016 году состоялось заседание Госсовета по долевому строительству, на котором былопринято поручение о создании системы уполномоченных банков для строительной отрасли, которая должна финансировать строительную отрасль, давать льготные кредиты и выполнять иные подобные функции. Система уполномоченных банков строительной отрасли должна была заработать в августе прошлого года. Соответствующую концепцию Минстрой во главе с господином Менем разрабатывал, но до сих пор не разработал. Она еще не заработала. Без бюджетной поддержки системное решение проблемы обманутых дольщиков, на мой взгляд, просто невозможно.

К тому же очевидно, что принятый Думой закон не направлен на решение проблем тех, чьи права уже нарушены. Вы сами подумайте. Реально сейчас застройщики начнут строить. Объект строят примерно года два. Потом через девять месяцев дольщики признаются проблемными. Этот фонд заработает года через три. А что делать тем 130-150 тысячам, которые уже сейчас являются пострадавшими? Выходить на митинг и голодать, устраивать автопробеги? Что?! Механизм решения проблемы пострадавших дольщиков, чьи права уже нарушены, он так и не был выработан. Слушания прошли, закон принят, а наши предложения не были учтены. Кстати говоря, среди дольщиков есть и юристы, и нам помогали юристы. Собрали слушания, провели их, поулыбались, создали рабочие группы. А закон был принят такой, какой был нужен чиновникам.

– Можно ли сказать, что одно из требований всероссийской акции – это доработка закона с учетом требования обманутых дольщиков?

– Ряд объектов будет выдвигать единую резолюцию. Ряд объектов будет выступать только от себя. 9 июля был принят перечень поручений президента по итогам совещания с правительством. Одно из них – это выработка дорожных карт по каждому проблемному объекту к 1 августа и дальнейший отчет Минстроя и уполномоченных органов в каждом регионе ежеквартально. Этого мы сейчас и добиваемся, чтобы в каждом регионе это поручение президента было выполнено и реализовано. Если даже группа депутата Сидякина говорит, что у нас в России 928 таких проблемных объектов, значит, должно быть 928 дорожных карт к 1 августа. Я уверен, что это нереально, но добиваться выполнения поручений президента необходимо. А поручения президента по проблеме дольщиков были в 2011, в 2012, в 2016 и в 2017 годах. Хоть одно из них до конца должно быть выполнено. Потому что в реальности ни одно из поручений президента в полной мере по защите дольщиков выполнено не было. Чиновники его саботируют, - считает Игорь Ассанов.