"Бездомный полк" Красноярска

В Красноряске, как и в других городах России, прошел митинг обманутых дольщиков. 25 июля Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков. Фонд будет обеспечивать выплату компенсаций при банкротстве застройщиков. Согласно официальной статистике, количество обманутых дольщиков на март 2017 года составляло около 40 тысяч человек в 67 регионах России. По словам координатора общественного движения "Союз дольщиков России" Игоря Ассанова, по всей стране насчитывается не менее 150 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.