Депутата Максима Резника хотят наказать за участие в акции 12 июня

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник сообщил Радио Свобода, что его вызвали в полицию для составления протоколов в связи с участием в акции 12 июня. Ему вменяется нарушение порядка проведения публичного мероприятия и сопротивление полиции.

Резник считает, что подобного развития событий можно было ожидать, а действия полиции на митинге 12 июня он расценивает как массовые репрессии. По мнению депутата, число репрессированных не так важно, и беззаконное задержание с применением силы 500 человек тоже можно считать массовыми репрессиями. Смысл своего участия в акции депутат определяет как попытку противостоять незаконным действиям полиции. Резник подчеркивает, что суды, проводившиеся над задержанными, он также считает беззаконными.

На несанкционированной антикоррупционной акции 12 июня в Петербурге было задержано более 600 человек, среди них – несколько десятков несовершеннолетних. Более 100 человек получили от 2 до 15 суток ареста и денежные штрафы. Кроме того, были возбуждены уголовные дела в связи с причинением вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов. Правозащитники особо отмечают, что суды в нарушение закона проходили без публики и без адвокатов.

