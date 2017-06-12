Петербург: на Марсовом поле задержаны 150 протестующих

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле сотрудники ОМОНа задержали около 150 человек на несогласованной акции против коррупции, передает интернет-издание "Бумага". Среди задержанных депутат заксобрания Максим Резник. Всего, по данным издания, на Марсовом поле сейчас около двух тысяч человек.

Ранее власти города предложили сторонникам Навального, которые пришли на Марсово поле, отправиться в Удельный парк на окраине города.

Утром 12 мая был задержан муниципальный депутат Даниила Кена, который направлялся на Марсово поле. Координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров, сторонник движения Николай Артеменко и глава штаба Навального Полина Костылева пожаловались, что сотрудники полиции пришли к ним домой.

Несмотря на отсутствие согласования, штаб Навального призвал сторонников присоединиться к военно-патриотическому фестивалю на Марсовом поле 12 июня.

