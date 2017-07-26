Митинг обманутых дольщиков в Москве

Москва присоединилась к всероссийской акции обманутых дольщиков. Участники митинга потребовали от местных властей выполнения указов президента о защите прав пострадавших от недобросовестных застройщиков. 25 июля Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков. Фонд будет обеспечивать выплату компенсаций при банкротстве застройщиков. Согласно официальной статистике, количество обманутых дольщиков на март 2017 года составляло около 40 тысяч человек в 67 регионах России. По словам координатора общественного движения "Союз дольщиков России" Игоря Ассанова, по всей стране насчитывается не менее 150 тысяч пострадавших.