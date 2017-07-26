Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

ФСИН уличили в неэффективном расходовании средств из бюджета

Колония в Мордовии, архивное фото

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) неэффективно использовала 15 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на строительство и реконструкцию следственных изоляторов и колоний. Об в среду сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на итоги проверки, проведенной Счетной палатой.

Речь идет, в первую очередь, о недостроенном следственном изоляторе "Кресты-2" под Санкт-Петербургом и Белореченском СИЗО.

Всего в эксплуатацию не были в срок введены 18 объектов, включая следственные изоляторы в Чебоксарах, Борисоглебске и уральской деревне Бутырки. На последнем объекте строители жалуются на невыплату зарплат с февраля, отмечает "Коммерсантъ"

В Счетной палате подчеркнули, что рост числа жалоб на условия содержания в колониях и СИЗО России напрямую связан с неэффективной программой развития системы исполнения наказаний в стране.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG