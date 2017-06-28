Остановить пыточный конвейер. Эфир в 18:05

По данным правозащитников, количество рецидивов после выхода их мест лишения свободы у российских заключенных превышает 50%, то есть каждый второй осужденный, оказавшись на свободе, вновь совершает преступление и попадает в тюрьму. Это объясняется десятком причин, и одна из них – пыточные колонии, где не исправляют людей, не помогают им вернуться к нормальной жизни, а напротив, озлобляют и деморализуют заключенных. Во всяком случае, так считают правозащитники и юристы, сотрудничающие с Общероссийским Движением "За права человека".

В студии Радио Свобода - исполнительный директор Движения «За права человека» Лев Пономарев и эксперт этой организации Анастасия Зотова.