Остановить пыточный конвейер. Эфир в 18:05

О том, почему Федеральная Служба исполнения наказаний не ликвидирует пыточные колонии, рассказывают правозащитники Лев Пономарев и Анастасия Зотова
По данным правозащитников, количество рецидивов после выхода их мест лишения свободы у российских заключенных превышает 50%, то есть каждый второй осужденный, оказавшись на свободе, вновь совершает преступление и попадает в тюрьму. Это объясняется десятком причин, и одна из них – пыточные колонии, где не исправляют людей, не помогают им вернуться к нормальной жизни, а напротив, озлобляют и деморализуют заключенных. Во всяком случае, так считают правозащитники и юристы, сотрудничающие с Общероссийским Движением "За права человека".
В студии Радио Свобода - исполнительный директор Движения «За права человека» Лев Пономарев и эксперт этой организации Анастасия Зотова.
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