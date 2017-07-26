США ведут переговоры с Британией о торговом соглашении после Брекзита

Администрация президента США Дональда Трампа ведёт переговоры о крупном торговом соглашении с Великобританией после того, как она выйдет из Евросоюза. Об этом Трамп рассказал в интервью газете The Wall Street Jornal.

По словам американского президента, в Вашингтон уже приезжал министр международной торговли Британии Лиам Фокс. Он встретился с администрацией Белого дома и открыл переговоры по торговой сделке, затрагивающей многие отрасли экономики.

Трамп также осудил руководство ЕС за то, что оно якобы мешает Британии покинуть "единую Европу". Президент США назвал чиновников Брюсселя "большими протекционистами".

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Брюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается шесть месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах. Очередной раунд переговоров намечен на конец августа. На нем, как ожидается, уделят особое внимание правам граждан Британии и ЕС после Брекзита, границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Будет также принято решение о финансовых компенсациях Лондона за то, что Соединённое Королевство покидает единую Европу.

Британия настаивает на обсуждении договора о свободной торговле с ЕС, но в Брюсселе не намерены обсуждать торговое сотрудничество до тех пор, пока не получат ясных ответов на первые три вопроса.