В Москве установили памятник Ивану Грозному

В Москве на так называемой "Аллее правителей" был установлен памятник царю Ивану Грозному. Как сообщает ТАСС, скульптуру планировалось поставить в городе Александрове Владимирской области, однако установку отменили из-за общественной критики.

В апреле стало известно, что установленный в Александрове памятник Ивану Грозному простоял ровно час, после чего был демонтирован. В городской администрации эти действия объяснили неготовностью площадки к открытию.

В октябре прошлого года памятник Ивану Грозному был установлен в Орле. Бывший депутат городского совета Орла Юрий Малютин потребовал снести памятник, однако суд признал его установку законной. В Канске в ответ на установку памятника Грозному художник Владислав Гультяев создал "альтернативный" монумент – в виде окровавленного кола. Вскоре его спилили.

