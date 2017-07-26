Алексея Чирния принудительно сделали гражданином России

Осужденному по делу "крымских террористов" украинцу Алексею Чирнию предоставили российское гражданство, несмотря на то что он отказывался его принимать. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Илья Новиков. По его словам, предоставление гражданства Чирнию объяснили тем, что его письменный отказ от российского паспорта якобы не был обнаружен. Новиков отметил, что его подзащитному ужесточили условия содержания в колонии, однако в связи с тем, что Чирний, согласно российскому законодательству, теперь является гражданином России, его не смогут передать Украине, к осужденному также не будут пускать украинских консульских работников.

Алексей Чирний – осужденный по так называемому "делу Сенцова": он якобы входил в некую "крымскую террористическую группировку", организованную после аннексии полуострова украинским режиссером Олегом Сенцовым. В 2015 году Чирний был приговорен к семи годам лишения свободы. Сенцов получил 20 лет колонии, еще один обвиняемый – Александр Кольченко – был осужден на 10 лет. Правозащитный центр "Мемориал" внес осужденных в список политических заключенных. Страны Запада и международные правозащитные организации требуют освободить осужденных по "делу Сенцова".