Три года на кремлевской диете

Три года назад Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из ЕС, Северной Америки, Австралии и ряда других стран в ответ на санкции Запада в связи с аннексией Крыма и ситуацией в Донбассе. Под запретом оказались поставки говядины, свинины, птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. Эмбарго предсказуемо ограничило выбор продуктов на внутреннем рынке и закономерно отразилось на росте цен. В 2014 году прокремлевские эксперты и наблюдатели предрекали изменение рынка в пользу отечественных производителей. Насколько успешны российские фермеры, ретейлеры и рестораторы, оценить сложно, но ясно одно: цены на продукты питания выросли в разы.

В студии: директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, ретейлер Дмитрий Потапенко, по телефону ресторатор Игорь Бухаров.

Ведущий – Мумин Шакиров.