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Общество

"Узник Болотной" Дмитрий Ишевский вышел на свободу

"Узник Болотной" Дмитрий Ишевский вышел на свободу
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Осужденный по так называемому "Болотному делу" Дмитрий Ишевский вышел на свободу из исправительной колонии номер один в Ярославской области. Ишевский был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии. По версии следствия, 6 мая 2012 года во время оппозиционного шествия на Болотной площади в Москве Ишевский применил в отношении представителя власти насилие, неопасное для жизни и здоровья. Согласно материалам дела, Ишевский поднимал с асфальта разные предметы и бросал их в сотрудников полиции. Ишевский признал свою вину. В мае 2017 года его на 21 день отправили в штрафной изолятор.

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