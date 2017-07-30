Рождение народа. Эфир в 20:05

Эксперты спорят о том, кто в России займется «нацбилдингом»
Власти решили отказаться от принятия закона о российской нации. В преддверии президентских выборов на националистическом фланге пустота, которую пытается заполнить Алексей Навальный. Но существует ли сегодня российская нация? И кто готов заняться ее строительством?Гости программы - директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и руководитель исследовательского центра RAMCOM Денис Соколов. Эфир в 20:05.
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