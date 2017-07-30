Рождение народа. Эфир в 20:05

Власти решили отказаться от принятия закона о российской нации. В преддверии президентских выборов на националистическом фланге пустота, которую пытается заполнить Алексей Навальный. Но существует ли сегодня российская нация? И кто готов заняться ее строительством?Гости программы - директор информационно-аналитического центра «Сова»​ Александр Верховский и руководитель исследовательского центра RAMCOM​ Денис Соколов. Эфир в 20:05​.





