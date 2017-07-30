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Археология

Рождение народа. Эфир в 20:05

Эксперты спорят о том, кто в России займется «нацбилдингом»

Власти решили отказаться от принятия закона о российской нации. В преддверии президентских выборов на националистическом фланге пустота, которую пытается заполнить Алексей Навальный. Но существует ли сегодня российская нация? И кто готов заняться ее строительством?Гости программы - директор информационно-аналитического центра «Сова»​ Александр Верховский и руководитель исследовательского центра RAMCOM​ Денис Соколов. Эфир в 20:05​.


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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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