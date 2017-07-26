В России и Европе критикуют законопроект о санкциях США

Российские чиновники и законодатели подвергли резкой критике законодательство США, которое накладывает новые санкции на Москву и усложняет для президента Дональда Трампа процесс облегчения санкционных мер. Европейский союз также выразил озабоченность 26 июля, заявив, что готов принять быстрые шаги, если закон, принятый Палатой представителей Конгресса США днем ранее, подорвет энергетическую безопасность ЕС.

В Москве заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что голосование в Палате представителей - это «шаг к разрушению перспектив нормализации отношений» между Вашингтоном и Москвой. «Мы уже десятки раз говорили, что эти действия не останутся без ответа», - сказал Рябков, который отвечает за отношения с США в МИД РФ. Агентству "Интерфакс" Рябков сообщил, что новые санкции подталкивают Россию и США "на неизведанную территорию как в политическом, так и в дипломатическом смысле". Законопроект, который также будет вводить новые санкции в отношении Ирана и Северной Кореи, получил единогласную поддержку в Палате представителей 25 июля.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что известие о приняти законопроекта "очень грустно с точки зрения российско-американских отношений и перспективы их развития". Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это "не менее обескураживает с точки зрения международного права и международных торговых отношений". Пока не сообщается, когда Сенат США рассмотрит этот законопроект.

После того, как первоначально Белый дом указал, что Трамп подпишет законопроект, официальная представитель Белого дома Сара Сандерс заявила 25 июля, что, хотя «президент поддерживает жесткие санкции в отношении Северной Кореи, Ирана и России, он рассматривает законодательство Палаты представителей и ожидает окончательного пакета закононов на письменном столе у президента". Если Трамп отклонит законопроект, Конгресс может преодолеть президентскоевето, если наберет достаточное количество голосов для поддержки.