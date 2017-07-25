Конгресс США одобрил пакет санкций против российских граждан и компаний

Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили во вторник законопроект, предусматривающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Закон был одобрен подавляющим числом голосов: 419 - за, 3 - против. Этим биллем узакониваются санкции, введенные президентскими указами в ответ на аннексию Россией Крыма, действия на востоке Украины и вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию. Своим решением конгрессмены также расширяют режим санкций, обязывая президента ввести санкции, против российских граждан, уличенных в причастности к "активной деятельности, подрывающей кибербезопасность граждан, демократических институтов или правительств по заданию правительства Российской федерации". Объектом наказаний станут также те, кто способствует такой деятельности. В качестве штрафов предусмотрено замораживание активов этих людей в США и запрет на въезд в Соединенные Штаты. Введение санкций предусматривается против злостных нарушителей прав человека на территориях "оккупированных или находящихся под контролем" России. В этом случае президенту предоставляется право не применять санкции, исходя из интересов США,

В законопроект включено положение, согласно которому у Конгресс может заблокировать попытку Белого дома изменить или ослабить режим санкций. Любое решение администрации относительно будущего санкций будет рассматриваться Конгрессом. Администрация Дональда Трампа безуспешно

И республиканцы, и демократы приветствовали близкое к единодушному решение членов Палаты представителей. Конгресс предпринял этот шаг "в критический момент, когда наши союзники не понимают, какова позиция администрации в отношении российской агрессии", заявил один из руководителей демократического меньшинства в Конгрессе Стени Хоер. Он предупредил, что законодатели введут дополнительные санкции против российской энергетической отрасли, если Владимир Путин и его окружение "не воспримут всерьез сигнал о том, что они не могут и не смогут действовать по-прежнему", сказал Хоер. Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что с помощью этого закона США "затягивают гайки в отношении самых опасных противников Соединенных Штатов, с тем, чтобы обеспечить безопасность американцев".

Эта версия законопроекта должна быть согласована с сенатской версией, которая была принята около двух месяцев назад. Ожидается, что окончательный законопроект поступит на подпись президенту Трампу во второй половине августа. Учитывая подавляющую поддержку билля в Конгрессе, президент Трамп, скорее всего, подпишет его, несмотря на открытое недовольство Белого дома тем, что законодатели лишают администрацию свободы действий в отношении российских санкций.