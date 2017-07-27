СК: дело Никиты Белых расследовано и передано в Генпрокуратуру

Материалы уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого обвиняют в коррупции, переданы в Генеральную прокуратуру России. На сайте Следственного комитета сообщается, что расследование завершено.

В ведомстве заявили, что первую взятку в размере 200 тысяч евро Белых получил в 2011–2012 годах от бизнесмена Альберта Ларицкого, владевшего тогда Нововятским лыжным комбинатом и компанией "Кировлес". По версии следствия, губернатор обещал внести заявки предприятий в список приоритетных инвестиционных проектов.

В 2013 году владельцем этих компаний стал Юрий Зюдхаймер. Следствие считает, что от него Белых в 2014–2016 годах получил 400 тысяч евро, пообещав взамен "закрыть глаза" на нарушения условий инвестиционных проектов. При получении еще 200 тысяч губернатор был задержан, говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Сам Никита Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией. За время пребывания в следственном изоляторе он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.