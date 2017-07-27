Россиянина обвинили в США в отмывании денег через биткоины

Суд в Калифорнии предъявил россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании четырёх миллиардов долларов. Об этом сообщают в Министерстве юстиции США.

Накануне Винника задержали в Греции по запросу Соединённых Штатов. По версии следствия, россиянин причастен к взлому одной из крупнейших биткоин-бирж и якобы использовал личные данные пользователей,а также помогал преступным группировкам отмывать деньги. В правоохранительных органах СЩА отметили, что обвинение Виннику было предъявлено еще в 2011 году.

Биткоин — это виртуальная валюта, которую можно использовать для оплаты товаров или услуг в интернете. Все операции проводятся напрямую без посредников. С начала этого года курс биткоина непрерывно обновляет исторические рекорды.