В Греции задержан россиянин по делу об отмывании денег через биткоины

В Греции по запросу США задержан россиянин, которого подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов через транзакции с биткоинами. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.
Имя 38-летнего задержанного не указывается. При этом в правоохранительных органах отметили, что обвинение ему было предъявлено еще в 2011 году.
По данным полиции, россиянин сотрудничал с криминальной организацией, которая управляет одним из крупнейших в мире сайтов, занимающихся киберпреступлениями. Каким именно, собеседники агентства не уточнили.
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