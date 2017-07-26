В Греции задержан россиянин по делу об отмывании денег через биткоины

В Греции по запросу США задержан россиянин, которого подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов через транзакции с биткоинами. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

Имя 38-летнего задержанного не указывается. При этом в правоохранительных органах отметили, что обвинение ему было предъявлено еще в 2011 году.

По данным полиции, россиянин сотрудничал с криминальной организацией, которая управляет одним из крупнейших в мире сайтов, занимающихся киберпреступлениями. Каким именно, собеседники агентства не уточнили.