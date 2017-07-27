Часть экспозиции Музея Освенцима впервые представят в Европе и США

Часть экспозиции Музея Освенцима впервые отправится в тур по Европе и Соединённым Штатам. Более 600 экспонатов мемориального музея Аушвиц-Биркенау представят в 14 городах, первым из которых станет Мадрид.

Как сообщает Русская служба "Би-Би-Си", в экспозицию входит грузовой вагон, в котором заключенных перевозили в лагеря смерти. На выставке представят не только личные вещи узников Освенцима, но и предметы, принадлежавшие руководству лагеря. В мемориальном музее заявили, что экспозиция под названием "Недавно. Недалеко" должна напомнить миру об ужасах Холокоста.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 годах около города Освенцим в 60 километрах к западу от польского города Кракова. За время существования лагеря в его стенах были убиты чуть менее полутора миллиона человек. Из них около миллиона — евреи. Аушвиц-Биркенау стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками.