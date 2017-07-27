Самарская активистка обвиняется в пропаганде гомосексуализма

На активистку ЛГБТ-движения "Аверс" и Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права Евдокию Романову заведено административное дело по статье "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

26 июля Романову вызвали в полицию для дачи свидетельских показаний. В отделении ей сообщили, что на нее заведено административное дело из-за репостов в фейсбуке материалов англоязычных групп Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права, посвященных проблемам ЛГБТ-сообщества, которые Романова сделала в 2015 и 2016 годах. Активистка отказалась от дачи показаний.

По этой статье активистке грозит штраф до 100 тысяч рублей.

20 июня Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафовали 14 человек.

