Иран провел испытание космической ракеты-носителя

Иран объявил об успешном испытании космической ракеты-носителя.

Как говорится в сообщении государственного телевидения, ракета "Симорг" способна вывести на 500-километровую орбиту спутник весом в 250 килограммов.

22 июля Иран сообщил об открытии нового центра по созданию ракет "Сайяд-3", способных поражать самолеты, дроны, крылатые ракеты и вертолеты.

Ранее в июле США ввели новые экономические санкции в отношении Ирана в ответ на его испытания баллистических ракет.

Вашингтон обвиняет Тегеран в нарушении резолюции ООН о запрете на разработку оружия, способного нести ядерные боезаряды. Иран отрицает наличие у него таких ракет.